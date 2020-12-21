Sözcü yazarı Turan: 65 yaş üstüyle fazla oynamayın efendiler!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, 69 yaşındaki robotik üroloji ameliyatlarında uzman arkadaşı Prof. Dr. Ali Rıza Kural’ın Koronavirüs’ü (Covid-19) yendiğini belirterek, “65 yaş üstüyle fazla oynamayın efendiler!” görüşünü savundu.

Turan yazısında, “Korona da bir nevi kör kuyuydu. Tehlikeliydi. Fakat Prof. Kural, merdivensiz kalsa da o kuyudan yukarı tırmanıp kurtulmayı başardı.Mücadele zorlu geçti, zorunlu olarak kortizon verildiği için şekeri yükseldi, çeşitli sıkıntılar çekti ama sonunda Prof. Ali Rıza Kural da eşi Fulgen Hanım da, Koronavirüs'ü yendi.Çok sayıdaki hastanın, sağlığına kavuşmak için umutla beklediği üroloji profesörü Ali Rıza Kural, bugün ünlü robotik ameliyatlarına başlayacak. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, hep 65 yaş üstüne gayrı insani yasaklar getiriyor. İşte Prof. Dr. Ali Rıza Kural 69 yaşında ve hastalığı aslanlar gibi yendi. 65 yaş üstüyle fazla oynamayın efendiler!" düşüncesini dile getirdi.