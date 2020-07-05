Sözcü yazarı Turan: 65 yaş üstü yurttaşların çilesi devam ediyor, Türkiye'nin ikinci sınıf vatandaşları oldular

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkışları saat 10.00 ve 20.00 arasında sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşları 'ikinci sınıf' olduklarını savundu. Turan, "İktidarın Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu onları böyle görüyor." yorumunu yaptı.

Turan, "İleri yaştaki grup, toplumun dışına atılmak, ötekileştirilmek isteniyor: 'Zaten sizin bir ayağınız çukurda, ha ölmüşsünüz, ha yaşamışsınız… Bir işe yaramazsınız, bari ayak altında dolaşmayın, istatistiklerde sayıyı arttırmayın. 65 yaş üstünün yaşama sevinci filan olmaz… Sizin ve sizin gibilerden ekonomiye de, topluma da bir fayda gelmez. Sizin diğer yaş grubundakiler gibi kendinizi koruma gücünüz yok. Sizi yasaklarla biz koruruz. Nefes almak neyine yetmiyor?' diye düşünülüyor. Bu yazdıklarım iktidarın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu'nun, yaşlılara bakış açısıdır. Onların etkisiyle ne yazık ki toplum da böyle bakmaya başlamıştır." düşüncesini dile getirdi.

Turan, "65 yaş üstüne lütfedip, gün içinde saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilme izni verdiler. Diğer saatlerde ev hapsi devam ediyor. Tatile gidebilmek için gidilen yerde en az bir ay kalmak kaydıyla izin veriliyor. Bunun için yol izin belgesi almak şart! İleri yaştaki kişiler sabah saat 10.00'dan önce sokağa çıkarlarsa ve 20.00'den sonra da sokakta olurlarsa, gün boyunca kapmadıkları virüsü o saatlerde kapıp ölürler mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu mantıksızlığı izah ederse tüm yaşılar memnun olacak." görüşünü savundu.

Turan, "Birçok yaşlı için sabah yürüyüşleri yapmak vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Ayrıca bu doktor tavsiyesidir. Çıkmayan çıkmaz ama çıkıp sabah yürüyüşü yapmak, hava almak isteyeni de yasaklamak zulümdür. Bu yaş grubu sabah saat 10.00'dan sonra dışarı çıkarsa, işte asıl o zaman tehlike vardır. Saat 10.00 sonrası, güneşin en etkili olduğu saatlerdir… Güneş altında o sıcakta yürüyüş yapmak 'beyin kanaması' riskini arttırır. Beyin ve Sinir Cerrahı Uzman Dr. Kenan Kıbıcı, 'Aşırı sıcağın güneş çarpması ve beyin kanamasına neden olabileceği' uyarısında bulunarak 'En çok korunması gereken, 5 yaş altındaki çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki erişkinlerdir. Risk büyük' diyor. Durum böyle maalesef…" ifadesini kullandı.

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