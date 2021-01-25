Sözcü yazarı Turan: 65 yaş üstü yalnızca Türkiye'de ayrı bir toplumsal sınıf haline getirildi, yaşlıları ev hapsinde öldürüyorlar!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, “65 yaş üstü (dünyada değil) yalnızca Türkiye'de ayrı bir toplumsal sınıf haline getirildi! 100 yıl önceki Amerikan zencileri gibi itilip kakılıyor, aşağılanıyor, seyahat hakları kısıtlanıyor, kısacası her türlü eziyet onlara reva görülüyor. İşin en hazin tarafı, Sağlık Bakanı da, Bilim Kurulu da bunun adına 'Korumak' diyor. Aslında yaşlıları ev hapsinde öldürüyorlar!" görüşünü savundu.

Turan, "Batı ülkelerinde, hakkaniyet var, yaşlıya saygı var. Alınan önlemler yediden yetmişe herkese aynı şekilde, eşit olarak uygulanıyor, ayrımcılık yok! Yaklaşık bir yıldır evlerinde günün 21 saati hapis hayatı yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar şimdi korona salgını dışında çeşitli hastalıklarla boğuşuyorlar. Çoğu tedavi için hastaneye bile gidemiyor. Neden? İstanbul'da 65 yaş üstü yurttaşların toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. Özel araçları ya da taksi tutacak paraları olmayanlar hastanelere gidemiyor, bankalardaki işlerini takip edemiyor, kaderlerine boyun eğip evlerinde hazin sonlarını bekliyorlar." ifadesini kullandı.

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