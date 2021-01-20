Sözcü yazarı Turan: 2021 yılında yirmi yıl öncesinden daha fakiriz!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Ülke iyi yönetilmiyor! Yokluğa düşen insanlar, pazar yerlerinden sebze artıklarını toplar hale geldi. 2021 yılında, (dolar bazında) yirmi yıl öncesinden daha fakiriz!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Son dört-beş yıldır yerinde sayan bir ekonomi yaşıyoruz.2016'dan bu yana Türkiye'de hiçbir ciddi yatırım yapılmadı, nüfus da artınca işsizlik ürkütücü boyutlara ulaştı. Yaklaşık 9 -10 milyon kişinin işsiz olduğu bir ülkede huzur olur mu? Hukukun yerle bir edildiği, yargıya güvenin büyük oranda azaldığı bir memlekette yatırımların durması doğaldır. Para ürkektir. En ufak bir risk karşısında, taş atılan serçe sürüsü gibi pırr diye uçup gider!" düşüncesini dile getirdi.

Turan,"Yabancılar böyle bir ortamda nasıl güvenip de döviz getirip Türkiye'de iş kuracaktır? İşte, dünya otomobil devi Volkswagen firması… Türkiye'de fabrika kuracaktı, her şey tamamdı. Fakat sonra ne oldu? Ülkemizin hukukuna güvenemediği için korkup kaçtı!" ifadesini kullandı.