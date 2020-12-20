Sözcü yazarı Turan: 1940 yılında kolera salgını için aşı gönderdiğimiz Çin'den şimdi biz umutla aşı bekliyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Refik Saydam Enstitüsü’nün kapatılmasına tepki göstererek, “1940 yılında kolera salgını için aşı gönderdiğimiz Çin'den şimdi biz umutla aşı bekliyoruz” düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Dünyayı da ülkemizi de sapkınlar, yıkıcılar, yiyiciler, yobazlar sardı. Ne insanlık, ne kişilik, ne onur… Yapılmadık sapkınlık kalmadı… Sonunda Tanrı “İşte sizin lâyığınız budur” dedi ve insanlığa koronayı gönderdi!Şimdi bu belâ ile mücadele ediyoruz! İnsanlık düşmanı Covid-19 virüsüne karşı çareler aranıp duruyor…Umutlar aşıda… Fakat bilim adamlarımız, virüse karşı çok etkili bir aşı bulsalar bile bunu üretecek tesislerimiz yok.İktidar 2011 yılında Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nü yanlış bir kararla kapattı! Oysa eski yıllarda orada ürettiğimiz 17 ayrı tür aşıyı Fransa, İngiltere, Amerika, Çin gibi ülkelere Şimdi elimiz Çin aşısına mahkûm oldu! O aşılar da henüz gelmedi! Gelse bile yeterli sayıda gelmeyecek!" ifadesini kullandı.

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