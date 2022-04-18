Sözcü yazarı Toker vergi cennetlerinin listesini sordu: Her konuda karar çıkarma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı, 4 yıldır bu konuda bir karara imza atmamış; neden?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "vergi cenneti" olarak adlandırılan ülkelerin, yasayla tanınmadığını, bu sebeple söz konusu ülkelere aktarılan para transferlerinden vergi kesintisi yapılmadığını yazdı. Söz konusu kararın çıkması halinde vergi cenneti olan ülkelere para transferinde yüzde 30 vergi kesintisi yapılacağını ifade eden Toker "Peki her konuda karar çıkarma yetkisine sahip Cumhurbaşkanı, dört yıldır bu yönde bir karara imza atmış mı? Atmamış. Sizce neden?" diye sordu.

Söz konusu ülkelerin yasayla "vergi cenneti" ilan edilmesi halinde olacakları Toker şu şekilde sıraladı:

"– Tanınmış holdinglerin,

– “Milletin cebinden beş kuruş çıkmıyor” denilen büyük yap-işlet-devret projelerini yapan şirketlerin,

– Bazı siyasetçilerin,

– Tanıdığımız tanımadığımız sayısız kişi ve kuruluşun para transferlerinden yüzde 30 vergi alınır.

– Bu vergiler bütçeye gelir olarak kaydedilir.

– Bütçe açığı azalır.

– Yoksulu, dar gelirliyi ezen dolaylı vergilerin payı düşer.

– Bu vergi alınacağı için, parayı transfer etmek şirket için cazip olmaktan çıkar. Kazanç ve servet Türkiye içinde kalır."

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