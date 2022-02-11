Sözcü yazarı Toker: Özel şirketlerden dolarla satın alınan elektriğin vatandaşın faturasına yansımaması imkansız

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, elektrik faturalarındaki yüksek artışın, elektrik üretim şirketlerine verilen döviz garantisinden kaynaklandığını yazdı. Toker, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) tesilerine her yıl döviz üzerinden milyarlarca TL akıyor, daha uzun yıllar akacak. (Evet, döviz bazlı destek ödemelerinde geçen sene ortasında TL'ye geçildi ancak önceki yıllarda verilmiş döviz bazlı destek taahhütleri sürüyor.)" ifadelerini kullandı.

Toker, 18 Eylül 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP GElenel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de çıkan karara göre bu desteklerin 2030'a kadar uzatıldığını belirtti.

Toker, "Sonuç olarak elektriğin üretim tarafına, YEKDEM adıyla Erdoğan imzası ve AKP yasalarıyla döviz bazlı milyarlarca dolarlık alım garantisi verilmiş durumda. Özel şirketlerden dolarla çok pahalı satın alınan elektriğin de vatandaşın faturasına yansımaması imkansız" dedi.

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