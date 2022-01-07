Sözcü yazarı Toker: Osmangazi Köprüsü, bütçeyi deyim yerindeyse 'gazi' eden projeler arasında ilk sıralarda geliyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Osmangazi köprüsünden geçişte kamu araçlarının da ücret ödediğini bütçe görüşmelerinde dile getirdiğini hatırlatarak "Şeker, Anka'ya Ulaştırma Bakanı'nın verdiği cevapta yalnız ambulansların değil, jandarma, itfaiye, polis, askeri araç gibi bütün kamu araçlarından köprü geçiş ücreti alındığını itiraf ettiğini aktardı. Yeni zamlarla ambulanslar için Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretinin 295 TL olduğunu söyledi" diye yazdı.

Toker, Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin olarak "Osmangazi Köprüsü, bütçeyi deyim yerindeyse 'gazi' eden projeler arasında ilk sıralarda geliyor" dedi.

Toker, köprüden araç geçişlerinde dingil (aks) sayısının önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Daha da somutlaştırmak gerekirse aslolan dingil sayısı. Hangi araçtan ne tutarda ücret alınacağı; araçların gördüğü hizmetin niteliğine veya özel mi kamusal mı olduğuna göre değil, aks (dingil) aralığı, dingil sayısına göre belirleniyor.

Halktan saklanan bu sözleşmelerin eklerinde, araç tipleri dingillerine göre bir tablo olarak veriliyor, karşılarında da döviz cinsinden ne alınacağı belirtiliyor"

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