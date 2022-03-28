Sözcü yazarı Toker: Kardemir'in yabancı hissedarları, 39.5 bin TL huzur hakkı alan eski Bakan Selçuk'un yönetim kurulu üyeliğini istemiyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Kardemir'in yönetim kurulunda 10 aydır 39.5 bin lira huzur hakkıyla bulunduğunu hatırlatarak, şirkette hissesi bulunan yabancıların Selçuk'un yönetim kurulu üyeliğini istemediklerini ifade etti.

Toker yazısında şöyle dedi:

"Geçen Cuma Kardemir'in Olağan Genel Kurulu vardı. Selçuk'un yönetim kurulu üyeliği genel kurul oyuna sunuldu, yüzde 51.77 ile geçti. Yani aslında zorlukla… O sıra salonda fiziki olarak bulunan hissedarlar kabul oyu kullandı.

Ağırlık olarak yabancı fonların bulunduğu 174.735.468,977 lot hisse, Selçuk için ret oyu kullandı.

Bu sonuç, yabancı yatırımcının hisse sahibi oldukları şirketlerde partili, siyasi bir ismin yönetici olmasını istemedikleri biçiminde yorumlanıyor. Ama ne gam. Bakan Selçuk, 39 bin 425 TL huzur hakkını Kasım 2023'e kadar almayı sürdürecek."

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