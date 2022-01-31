Sözcü yazarı Toker: Kanal İstanbul manzaralı konutları kimler alacak?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul manzaralı Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1, 2 ve 3. Etap planlama sahasındaki daha önce tarla olarak görünen arsaları konut ve ticaret alanına dönüştürüldüğünü aktardı. "Kanal İstanbul manzaralı konutları kimler alacak?" başlıklı bugünkü yazısında Toker, sahibinin Ürdünlü Husam Tamim Moh'd Aladnani isimli bir kişi olduğunu söylediği "Go Smart" adlı bir şirketin Youtube hesabından konuyla ilgili yayımlanan bir videoyu gündeme getirdi. Toker şöyle devam etti:

"Bu videoda, şirket yöneticisi olduğu anlaşılan kişi şöyle diyor:

'Bu kararın önemi İstanbul'un genişlemesidir. Bir hayal ve ümitti, hayata geçti. Peki bu karar bizim ne işimize yarayacak?'

Cevap şöyle: Şirket olarak satın aldıkları bir arsanın yüzde 45'i, yeni yayımlanan kadastro cetvelinde konut ve ticaret alanına dönüşmüş.

Devam ediyor Go Smart yetkilisi:

'Allah'a şükürler olsun ana yolda yer almış ve marinaya bakıyor. Geçen dönemde tarla olarak nitelendirilen bu arsa, artık ticaret ve konut alanı olarak imarlıdır ve değeri kat kat artmıştır. Arsa alan herkesi tebrik ederiz.'

Kanal İstanbul'un asıl ihalesi henüz ortada yok. Ama Kanal İstanbul manzaralı konut planları ilerliyor.

Ürdünlü şirket yetkilisini 'Yüzde 45'i konut ve ticari alan oldu' diye sevindiren kadastro değişikliği, bu büyük planın sadece bugün görebildiğimiz bir kısmıdır muhtemelen."

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