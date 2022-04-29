Sözcü yazarı Toker: Kamu yatırımlarına enflasyon şoku

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, ihale edilmiş ancak yapımı artan inşaat maliyetleri sebebiyle sekteye uğrayan şehir hastanelerine köşesinde yer verdi. Toker, "Kamu yatırımlarına enflasyon şoku" başlıklı yazısında artan maliyetlerden kaynaklı olarak pek çok projenin yapımı aşamasında olumsuzlukların ortaya çıktığını ifade ederek, yüklenici firmaların bu konuda düzenleme talep ettiğini yazdı.

Toker, yazısında şöyle dedi:

" 'İnşaat maliyetlerinin, Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihale süreci başladığından bu yana yaklaşık beş kat arttığı' inşaatların, ihale bedelleri üzerinden bitirilmesinin imkansız olduğu ifade ediliyor.

Ağustos 2020'den bu yana fasılalarla ihale edilen dokuz şehir hastanesinin yaklaşık ihale bedelleri 1-1.3 milyar TL civarındaydı. (Diyarbakır, Sakarya, Antalya, Aydın, Denizli, Ordu, Trabzon, Şanlıurfa, Samsun)

Sektörün beklentisi yeni bir düzenleme ile enflasyondan kaynaklanan artışı karşılayacak bir mekanizma kurulması. Aksi takdirde sağlık başta olmak üzere başlamış birçok kamu yatırımının zamanında tamamlanması imkansız olacak."

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