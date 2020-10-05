Sözcü yazarı Toker: Hazine’nin gücü medikal firmalarına mı yetiyor?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü ‘Hazine’nin gücü medikal firmalarına mı yetiyor?’ başlıklı yazısında, kamunun borcu biriken medikal şirketlerine borçların bir kısmından 'feragat' etmesini istediği, uzun süren tartışmaların ardından ödemelerin bir kısmının başladığı 'medikal krizi'ne değindi.

Yazısında medikal firmalarına devletin ‘feragat edin’ mesajını verdiğini hatırlatan Toker, şunları yazdı: “Kamu hastanelerine binlerce çeşit tıbbi cihaz ve malzeme satan şirketler zorda. Devlet birikmiş borcunu ödemediği için, zaten mali darboğazdalardı. Üzerine Covid-19 da gelince kredilerle güçlükle ayakta duran pek çok şirketin bilançoları iyice bozuldu. Büyük inşaat müteahhitlerine, “ticari sır” diye halktan saklanan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) sözleşmeleriyle milyarlık dövizli garantileri tıkır tıkır ödeyen, onlardan devletin hakkı olan alacaklarını tahsil etmeyen AKP iktidarı, sıra medikal firmalarına geldiğinde ödememe, zorlu şartlar dikte etme hakkını kendinde görüyor. (Bkz. Sayıştay'ın son Karayolları denetim raporu. Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nun KÖİ modeliyle yapıp işleten Nurol-Özaltın-Astaldi-Makyol-Yüksel-Göçay ortaklığından tahsil edilmesi gereken 568 milyon TL'lik kamulaştırılan taşınmazlara dair kullanım bedeli alınmamış.)”

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