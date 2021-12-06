Sözcü yazarı Toker: Gerçek enflasyon Esenboğa ihalesinde

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Gerçek enflasyon Esenboğa ihalesinde" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Toker, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın PAT sahası (pist, apron ve taksi yolu) yapımı ihalesinde verilen tekliflerin temmuzda yapılan ön değerlendirme sonucunda belirlenen değerinin çok üstünde olduğunu köşesinde aktardı.

Toker, temmuzda değerinin 589,5 milyar TL olarak belirlenen projeye ilişkin "enflasyon ve kur artışı ile olanlar oldu" dedi. Toker, 4 firmanın ihaleye teklif verdiğini aktararak yazısında şunları kaydetti:

"Yaklaşık değer: 598.500.000 TL. Verilen dört fiyat teklifi ise bırakın indirimi, yaklaşık değerin yüzde 40 hatta yüzde 200 üzerinde.

Kamu yararı açısından böyle bir tablonun normalde ihaleyi iptal nedeni olması gerekiyor. Bakalım DHMİ nasıl bir karar alacak?"