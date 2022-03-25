Sözcü yazarı Toker: Eskişehir Havaalanı, Zafer Havalimanı'na ödenen garanti tutarının azaltılması için kapatılacakmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2012'den beri zarar eden Zafer Havalimanı'na ödenen garanti tutarının azaltılması için Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'nın kapatılacağını yazdı.

Toker "Kapatma niyeti hayata geçerse, çoğunluğu dış hatlardan yaklaşık 100 bin yolcunun Zafer Havalimanı'na kaydırılması planlanıyor. Hesap, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) müteahhit şirkete bu sayıya karşılık gelen garanti tutarını eksik ödemesi. O da yaklaşık 1 milyon Euro" dedi

Toker köşesinde karara ilişkin olarak "Zafer Havalimanı için planlanan yıllık 1.3 milyon yolcu hedefinde çok ciddi bir hesap hatası yapıldığı artık ortaya çıkmış durumda. Hesap hatasının sorumlusu ise AKP iktidarından başkası değil. Her yıl kamu kaynaklarından şirkete ödenen 6-7 milyon Euro'nun yani devletin zararının küçük bir kısmı için de Eskişehir Havalimanı'nı kapatacakmış" ifadelerini kullandı..

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