Sözcü yazarı Toker: Elektrik piyasasında oyuncu sayısının karışık hale gelmesi, piyasa aktörlerinin suçu birbirinin üzerine atmasını kolaylaştırıyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yüksek gelen elektrik faturalarına ilişkin olarak ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) yaptığı açıklamayı köşesinde değerlendirdi. Toker, ELDER'in elektrik üretimin maliyetinin döviz kurundaki artışın da etkisiyle yükselmesine dikkat çektiğini aktardı.

"ELDER'in aktardığı mekanizma yanlış olmasa da 'fotoğraf'ı tam görmek açısından temel eksikler içeriyor." diyen Toker şöyle devam etti:

"Bu tabloda; elektrik üretiminde kullanılan doğalgazı ithal eden BOTAŞ'ın büyük zararı, zararın gerekçeleri, iktidarın YEKDEM mekanizmasıyla verdiği dolara dayalı alım garantilerinde sürenin neden uzatıldığı, bunun yol açtığı ağır mali yük, devletin üretim şirketleriyle yaptığı kontratlar, örneğin işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmiş sonra da kontrat sahibi değiştirilmiş, kömüre dayalı Afşin Elbistan termik santralinin kilovatsaat başına 15.8 cent alım garantileri, özelleştirilmiş şirketlerin kredi borçları, sayaç okuma bedeli vb yer almıyor.

Oysa halkın canını yakan faturalara bu uzun listenin tamamı yansıyor. Elektrik piyasasının, oyuncu sayısı ve mekanizmasıyla olağanüstü karışık hale getirilmesi, piyasa aktörlerinin 'suç'u estetize edilmiş yollarla da olsa birbirinin üzerine atmasını kolaylaştırıyor.

Köklü bir sistemsel değişikliğe gitmeksizin –ki, bu iktidarda imkansız- faturayı düşüreceği iddia edilen yeni çözüm önerileri bakalım ne olacak"

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