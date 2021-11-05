Sözcü yazarı Toker'den Melen Barajı iddiası: Bakan Pakdemirli'nin 'ufak bir problem' dediği sorun, üst üste yapılmış ağır yanlışların birikimiymiş

Sözcü yazarı gazetesi Çiğdem Toker, İstanbul Melen Barajı projesine ilişkin kaynaklarından eline geçen bir raporu köşesinde aktardı. Toker, "raporu, Melen Barajı projesinde yer almış uzman bir mühendisin kaleme aldığı ve kısa süre önce İBB yönetiminin önüne geldiği net biçimde belirtiliyor." dedi. Toker "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “ufak bir problem” dediği sorunun, üst üste yapılmış ağır yanlışların birikimi olduğu bir kez daha ortaya çıktı.' Ortaya çıktı' derken, henüz kamuya açık bilgi değil" diye yazdı.

Toker, rapordan aktardığı bilgilerde Melen Barajı için en uygun yerin, kısa dönemli su ihtiyacından dolayı regülatör için kullanıldığını öne sürerek yazısında şunları kaydetti:

"Melen Regülatörü, Melen Barajı'nın kaderinde tayin edici bir rol oynamış. Büyük İstanbul İçmesuyu 1. Merhale Projesi kapsamındaki regülatörle, İstanbul'un acil su ihtiyacı karşılanmış. (2007) Bu öyle kritik bir karar ki, 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir baraj için en uygun şartları sunan yer, kısa vadeli ihtiyacı karşılayan regülatöre kullanılmış oluyor. Peki sonra?

Melen Barajı orijinal mıntıkadan 'kuş uçuşu 600 metre memba tarafındaki bent yerine' nakledilmiş.

Raporda bu konu, hataların tarihsel arka planıyla ayrıntılı biçimde inceleniyor. Eski tarihli baraj ve büyük mühendislik yapılarının, 'sorunsuz sayılabilecek bent yerlerinde' inşa edildiği anımsatılıyor. Sorunsuz yerleri bitince, yeni tarihli projelerin 'sorunlu sayılabilecek bent yerleri'ne kaldığı vurgulanıyor.

Raporda, kamu otoritesi ile idareci mühendislerin bu durumu yeterince anlayamayıp 'bilinen metodoloji ile devam ettiği' belirtiliyor."