Sözcü yazarı Toker: Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredi, haberciler ile haberciliğin de kaderini değiştirdi

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Demirören Holding'in Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay Sat ve DHA'nın yer aldığı medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası'ndan temin ettiği 750 milyon dolarlık krediyi ödeyip ödemediğinin "ticari sır" denilerek açıklanmamasını köşesinde değerlendirdi. Toker, "Demirören Grubu'na kullandırılan kredi, halkın haber alma hakkı adına yapılan gazetecilik üzerinde tayin edici bir role sahipti." diye yazdı.

"Demirören Holding'in kamu bankasından kullandığı kredi; sadece haberlerin değil, haberciler ile haberciliğin de kaderini değiştirdi." diyen Toker şöyle dedi:

"Ziraat Bankası'ndaki Hazine'deki paylarının, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Varlık Fonu'na devrinin üzerinden altı yıl geçti. Ziraat Bankası hesaplarına ilişkin Sayıştay raporları TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülüyor görüşülmesine ancak muhalefet milletvekilleri soruların cevaplarını burada da alamıyor.

KİT Komisyonu'nun denetimine tabi olan kuruluşların 2019-2020 hesap görüşmeleri yeni başladı. Haziranda Ziraat Bankası'nın da hesapları görüşülecek. Yıllardır cevabı aranan yukarıdaki soru bu defa aydınlanacak mı bugünden belli değil. "

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