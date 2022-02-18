Sözcü yazarı Toker: Bir iktidarın 20 yıldır yönettiği ülkede, elektrik faturasına destek verdiği hane sayısını 4 milyona çıkarmakla övünmesi akıl alır gibi değil

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik yardımı yapılan ailelerin sayısının 2,1 milyondan, 4 milyona çıkarılacağını duyurmasını "halkın ne kadar yoksullaştığının resmi belgesi niteliğinde" diye nitelendirdi.

Toker, "Devlet, dar gelirli ya da hiç geliri olmadığı için elektrik faturalarını ödemekte zorlanan hanelere aile bazında destek veriyor. Fatura desteği, tüketim miktarı ve ailedeki birey sayısına göre değişiyor. Destek tutarının faturanın yarısına kadar ulaştığı belirtiliyor.

Bir iktidarın, iktidar olduktan 20 yıl sonra, 20 yıldır yönettiği ülkede, elektrik faturasına destek verdiği hane sayısını 4 milyona çıkarmakla övünmesi akıl alır gibi değil. Ama burası Türkiye."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in esnafın faturalarında yüzde 25 indirim olabileceğini söylemesini de değerlendiren Toker "Gerek esnaf gerekse dar gelirliler için sağlanacak yeni destek ve indirimlerin mali boyutunu konuşan yok. Bu tutarlar için bütçede bir karşılığın, bir gelirin olması gerekiyor. Bu gelir ya yeni vergilerle yaratılacak, ya da başka bir kaynaktan aktarılacak" dedi.

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