Sözcü yazarı Toker: AKP'nin mart ayı örtülü ödenek harcaması 15 bin 450 kişinin bir yıllık asgari ücretine denk

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 20 milyon vatandaşın yardıma muhtaç yaşamasına karşın hükümetin mart ayında örtülü ödenekten yaptığı 788,5 milyon lira olmasını eleştirdi. Toker "Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP'nin yönettiği devletin, mart ayı örtülü ödenek harcaması, 15 bin 450 kişinin bir yıllık asgari ücretine denktir." diye yazdı.

"Ne enflasyondaki tırmanma ne de yoksulluğun derinleşmesi iktidara harcamalarını azaltma yönünde bir uyarı oluyor" diyen Toker şöyle yazdı:

"Mart ayı bütçe verilerine göre, AKP iktidarı geçtiğimiz ay temsil ve tanıtım için, bütçeden yaklaşık 41 milyon TL harcadı. Bu tutarın 23.4 milyon TL'si temsil, tanıtma ve ağırlama, 17.5 milyon TL'si de toplantı ve organizasyonlara gitti.

AKP'nin bu yılın üç ayında yaptığı temsil harcaması 57.5 milyon TL'ye ulaştı. Bu da 13 bin 520 kişinin bir aylık asgari ücretine karşılık geliyor.

Mart 2022'de temsil ve tanıtım için 41 milyon TL harcayan AKP; geçen yılın mart ayında 9.5 milyon TL harcamıştı. Temsil ve tanıtım harcamaları 4 katın üzerinde artmış demektir bu.

20 yıl önce 3Y'yi, yani yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları bitirme vaadiyle iktidara gelen AKP'nin, mart ayı bütçe harcama karnesi böyle. O da birkaç satırı."

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