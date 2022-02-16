Sözcü yazarı: Tayyip Erdoğan'ın politik karizmasının simgesi “dik dur eğilme millet seninle” efsanesi Arap'a pilav oldu

Sözcü yazarı Necati Doğru, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte “FETÖ'nün destekçisi” olarak suçladığını hatırlattığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini eleştirdiği bugünkü yazısında, “Erdoğan'ın politik karizmasının simgesi ‘dik dur eğilme millet seninle’ efsanesi Arap'a pilav oldu” dedi.

Erdoğan’ın söz konusu ziyareti Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum olduğunu ifade eden Doğru, “Taze sıcak dolarlar bulunacak; krizin halkta yarattığı ‘iktidarı seçimde sandığa gömme öfkesi’ azalacak (!) Dik duruş eğildi. Arap'a pilav oldu. Afiyet olsun. Yarasın” diye yazdı.

“Ordunun içine sızdırdığı imamları aracılığıyla tanklarla, uçaklarla kendi halkına ateş etmiş, kendi meclisini bombalamış, Cumhurbaşkanını devirmeye kalkmış CIA tasarımlı FETÖ'nün dış destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Türk tarihinin en kanlı gecesinde FETÖ'nün arkasında BAE vardı. Bunun böyle olduğunu bizzat Tayyip Erdoğan kendi söylemiş ve ‘Hesabını verecekler’ demişti. Hani nerede dik duruş!” diyen Doğru, şu görüşlerini kaydetti:

“Özetle: Dik duruş feda edildi. BAE yıkandı, aklandı. ‘Stratejik Ortak’ ilan edildi. ‘Körfezin Yatırım Devi’ ile 10 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı diye gazetelere manşetler atıldı. Gösterişli, görkemli, saray görüntülü törenler yapıldı.

Arap'ın gözü; Türkiye'de devlet varlıklarını ucuza kapatmaya vidalı; dik duruş efsanesi pilav olma kıvamında ocağa konuldu.”

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