BAE ile 13 anlaşma imzalandığını duyuran Erdoğan, yatırımcılara seslendi: Kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde gereken her türlü desteği vermeye hazır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. “Türkiye-BAE ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz” diyen Erdoğan, BAE ile 13 anlaşma imzalandığını duyurdu.

"BAE Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. İkili ilişkilerimizde duraksama yaşanan dönemde dahi ticari ilişkilerimiz hacmini korumuş; özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Bu durum ikili ekonomik ve beşeri ilişkilerimizin köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğunun ispatıdır. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşımak hedefimizdir" diyen Erdoğan, "Dün sanayi ve ileri teknolojiden taşımacılığa sağlıktan tarıma kadar çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler bu hedef doğrultusunda birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur. BAE, ileri teknoloji şirketlerine ve start-up'lara finansman desteği ve uygun yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye ise dinamik ve genç nüfusu ile ileri teknoloji geliştire küresel ölçekte isim sahibi yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Havayolu, kara yolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor"

"Siyasi istikrarımız, hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretimi, istihdamı, yatırımı teşvik eden yönetim anlayışıyla salgın sürecini suhuletle yönettik. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü 2020 senesinde biz yüzde 1,8'lik büyüme oranı yakaladık. Aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülke olduk. Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla inşallah bu başarımızı taçlandırmış olacağız" diyen Erdoğan, "Dünyada dengeleri alt üst eden salgın bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yeni fırsat pencereleri açmıştır. Türkiye, özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunuyor. Nitekim uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor" dedi.

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"Türkiye iş kurma ve yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahip"

"Daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketler de ülkemizi üretim, ihracat ve yönetim merkezi olarak görmekte ve bu kapsamda yatırımlarını geliştirmektedirler" diyen Erdoğan, "Biz 2003 yılından bu yana 2 39 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz" diye konuştu.

Erdoğan yatırımcılara seslendi: Kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde gereken her türlü desteği vermeye hazır

Türkiye'nin iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip bir mevzuata ve uygulamaya sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, BAE yatırımcılarına şöyle seslendi:

"BAE özel sektörünün önce gelen temsilcileri olarak Türkiye ile ticari ortaklıklar ve yatırım işbirlikleri tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim. Türkiye BAE ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Liderlerin görevi ticaretten savunmaya turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda iş birliği üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir. İki ülkenin gerçek potansiyelini bilhassa ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz ve diğer kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır."