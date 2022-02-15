Merkezi Yönetim bütçesi ocakta 30 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ocakta Merkezi Yönetim bütçesi 30 milyar Türk Lirası fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 44,3 milyar lira oldu.

Bakanlığın verilerine göre 2022 Ocakta Merkezi Yönetim bütçe giderleri 145 milyar 958 milyon TL, bütçe gelirleri 176 milyar 2 milyon TL oldu. Böylece bütçe fazlası 30 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 113 milyar 763 milyon TL harcama yapılmıştı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,5 iken 2022 yılında yüzde 8,3 oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 131,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 44,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Vergiden 147,4 milyar lira gelir

Bakanlığın verilerine göre söz konusu dönemde vergi gelirleri 147 milyar 418 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 26 milyar 74 milyon TL oldu.

2021 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 89 milyar 609 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 96,4 oranında artarak 176 milyar 2 milyon TL'ye yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8,1 iken 2022 yılında yüzde 12 oldu.

2022 Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 oranında artarak 147 milyar 418 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,6 iken 2022 yılında yüzde 11,7 şeklinde açıklandı.