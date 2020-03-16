Sözcü yazarı: Suriye Koronavirüs sürecini bizden daha iyi yönetti!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, hükûmetin yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı önlem almakta geç kaldığını belirtti. Muratoğlu, Suriye'nin Koronavirüs sürecini daha iyi yönettiğini ve orada henüz bir vakaya rastlanmadığı görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Virüs öyle veya böyle geçip gidecek. Zira AKP'nin ülkeye yerleştirdiği psikolojik rahatsızlıklar bir nesil boyu sürecek. Devamlı olarak yanlama, yaranma hali kolay kolay bitmeyecek! Deniliyor ki; 'AKP bu süreci iyi yönetti' Mesela neyi iyi yönetti? Diğer ülkeleri örnek aldı. Çok önceden yapılması gerekeni ancak yaptı. Onda bile geç kaldı. Millet 'sınırları kapatın uçak seferlerini durdurun' diye bas bas bağırırken inatla İran sınırını kapatmadılar. Uçak seferlerini durdurmadılar. İran'da virüs ortaya çıktığında, Irak, Kuveyt ve Ermenistan ilk günden sınırları kapattılar. Virüs İtalya'da salgına neden olduktan sonra dahi Avrupa uçuşlarına herhangi bir kota/limit blokaj uygulamadılar." düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Madem öyle, bu durumda süreci bizden daha iyi yöneten ülke Suriye! Henüz tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadı! Yine de ülkede bütün okullar, üniversiteler ve teknik enstitüler 2 Nisan'a kadar kapatıldı. Kamu çalışanlarının çalışma saatleri azaltılırken, memurların yalnızca yüzde 40 kapasiteyle çalıştırılacağı ifade edildi. Parmak izi sistemi de bir ay boyunca kaldırıldı. Tüm bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler durdurulurken, kafelere ve restoranlara nargile yasağı getirildi. Vay arkadaş ama Esad ne süreç yönetti!" ifadesini kullandı.

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