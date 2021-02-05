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Sözcü yazarı Saymaz: Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor

İsmail Koncuk - Ümit Özdağ (sağda)

05 Şubat 2021 10:09

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti’den ihraç edilen ve mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile İyi Parti'den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un yeni parti kuracağını yazdı.

Saymaz yazısında, “İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla geri dönse de ne partinin WhatsApp grubuna eklendi, ne toplantılara davet ediliyor. Genel Başkan Meral Akşener, Özdağ'a randevu bile vermedi. Özdağ'ın çevresine şöyle dediği iddia ediliyor: ‘İyi Parti'de siyaset yapmam mümkün gözükmüyor. İYİ Parti'yi Türk milliyetçilerinin iktidar partisi olarak kurmuştuk. Kutuplaşmalardan birinin parçası haline geldi.’ Özdağ, şu günlerde Atatürk milliyetçiliği çizgisinde parti kurmak için hazırlıklarını yapıyor.” görüşünü savundu.

Saymaz,  "İyi Parti'den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Özdağ ile hareket ediyor. Koncuk, 'Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım' diyor. Koncuk, iki ittifaka da katılmak istemediklerini vurgulayarak, 'Türkiye bunlara mahkum olmamalı' diye ekliyor." ifadesini kullandı. 

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