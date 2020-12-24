Sözcü yazarı Saymaz: TÜİK'in 13-15 bin TL aylık alan başkanı  ağır işte çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş öneriyor; buna da adalet diyeceğiz, öyle mi?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, TÜİK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunduğu ücret önerisine ilişkin olarak, "Vicdandan yoksun!En az o kadar insanlıktan nasiplenmemiş.TÜİK, ağır işte çalışanlar için 2.792 TL 10 kuruş, orta nitelikteki işler için 2.507 TL 70 kuruş, hafif niteliktekiler için 2.339 TL 10 kuruş ödenmesini önerdi. Bu bir açlık sınırıdır." düşüncesini dile getirdi.

Denizli'de foseptik çukuru tahliyesi sırasında yaşamını yitiren Emrullah Kalem'in hikâyesine yazısında yer veren ve Kalem'in sigortasız çalıştığını hatırlatan Saymaz, "TÜİK'in 13-15 bin TL aylık alan başkanı, Emrullahlara en çok 2.792 TL 10 kuruşluk ücret öneriyor. Halbuki bu, bekar bir işçinin tok ve sağlıklı kalmasını için gerekli kalori ve ihtiyaçlarına harcaması gereken asgari düzeyi ifade ediyor.İşe aç ve çıplak gitmemek için lazım gelen bir miktar.AK Parti'nin yeni Türkiyesi'nde…Emrullahlara asgari ücret bile lütuf sayılırken, güreşçiden bankalara yönetim kurulu üyesi atanıyor." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Emrullahlar için sigorta külfet kabul edilirken…Geçilmeyen köprülerin ve uçulmayan havalimanlarının müteahhitlerine, derelerin ve tabiatın peşkeş çekildiği maden ve enerji tekellerine hazine garantileri ve ballı imtiyazlar akıyor.Emrullahların iş kazasında ölmesi fıtrat…Cumhurbaşkanı danışmanlarının birden çok koltukta oturup birden çok maaş alması Allah'ın takdiri oluyor!Buna da adalet diyeceğiz, öyle mi?Emrullahlara reva gördüğünüz asgari ücret bu kadarsa… Bir Emrullah ne kadar?" diye sordu.