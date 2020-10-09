Sözcü yazarı Saymaz: Sorumsuzluk, Eskişehir’deki bir huzurevinde 10 can aldı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Eskişehir Hacı Süleyman Çakır Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde teknisyen olarak çalışan Sadık Kaya'nın mart ayında kronik hastalıkları nedeniyle idari izin istemesine karşın alamadığını ve Covid-19'dan öldüğünü yazdı. Saymaz, "Kaya'nın yanı sıra dokuz yaşlı Koronavirüs'e kurban verildi." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Resmî kayıtlara göre 28 çalışan ve 47 yaşlı olmak üzere tam 75 insan koronavirüse yakalandı. Kaya'nın yanı sıra dokuz yaşlı Koronavirüs'e kurban verildi." bilgisini paylaştı.

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