Sözcü yazarı Saymaz: Savcı Öz’ün tanığı, Burhan Kuzu’nun ahbabı Zindaşti 20 ayrı suçtan yargılanacak, tabii artık bulunabilirse!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, firari savcı Zekeriya Öz'ün Ergenekon davası tanığı, eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun hâkim ve savcılara kurduğu baskı sonucu tahliye edilen İran asıllı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin 20 ayrı suçtan yargılanacağını yazdı. Saymaz, "Tabi, artık bulunabilirse!" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Burhan Kuzu'nun hakim ve savcılar üzerinde kurduğu baskı sonucu 'özgürlüğüne' kavuştu. Kuzu ve Hakim Cevdet Özcan, bu işlemden ötürü yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29 Eylül'de çıkan iddianamesinde Zindaşti'nin eylemleri bu kadarla kalmıyor. İran'a yönelik rejim karşıtı GEM TV'nin sahibi Saeed Karimian ile ortağı Mohammed Mer Almutairi'nin 29 Nisan 2017'de öldürülmesi de eylemler arasında yer alıyor. Zindaşti, dördü cinayet olmak üzere 20'yi aşkın suçtan yargılanacak." ifadesini kullandı.

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