Sözcü yazarı Saymaz: MEB, yandaş sendika ve islamcı vakıflar el ele

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Diyarbakır’da valilik, müftülük, il milli eğitim müdürlüğü ve Önder Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği seçmeli din dersleri için ortak afiş hazırlamasına ilişkin olarak, “MEB, yandaş sendika ve islamcı vakıflar el ele” yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Sanılmasın ki Diyarbakır'dan ibaret yerel bir iş birliği bu. Türkiye genelinde yürütülen bir kampanyadan söz ediyoruz. Merkezinde MEB'e bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bulunuyor. Müdürlük, üzerinde 'Dersini seç, hakkını kullan' yazılı duyuruyu, seçmeli dersler için başvuruların başladığı 4 Ocak'tan itibaren

bütün illere gönderdi. Duyurudaki ifadeler Diyarbakır'a asılanlarla bire bir aynı… Kampanyanın bir ayağında EğitimBir-Sen, diğer ayağında ise Eğitime Destek Platformu var. Bu platform, AK Parti'nin kamu ihalelerinden ya da belediyelerden kaynak aktararak kurdurup semirttiği vakıf ve derneklerden oluşuyor. Kim mi onlar?Ensar Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Önder, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, İnsan ve Medeniyet Hareketi, TÜRGEV ve KADEM. Alınan kararlar buyruğa dönüşerek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden okul yönetimlerine iletiliyor." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Valilik, müftülük, il milli eğitim ve Önder Diyarbakır İmam Hatipliler Derneği'nden seçmeli din dersi için ortak afiş: “Seçmesi bir dakika faydası iki dünya”