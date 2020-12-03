Sözcü yazarı Saymaz: Maske bulamayan, grip aşısına erişemeyen, turkuaz tablo ile aldatılan vatandaş Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mı?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına kuşkuyla bakıldığını belirterek, "Maske bulamayan, grip aşısına erişemeyen, turkuaz tablo ile aldatılan vatandaş Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mı?" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Faz 3'ün idare heyetinde yer alan İstanbul Üniversi­tesi Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek ise Türki­ye'de 1200 sağlıkçı ve 13 bin gönüllünün aşılandığını belirtiyor. Aşı onaylanınca en az 35 milyona uygulanması gerektiğini anlatan Tükek, şu görüşü savunuyor: 'Aşı gelir gelmez ola­cağım. Aralık sonunda olur diye düşünüyorum. Çinliler bir onay olmak­sızın 80 milyonu aşıladı. Böyle salgınlarda ülke­ler risk alabilir. Ruhsat alınmayacaksa etkinlik sonuçlarına bakmak gerekir.'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise aşının Ocak 2021'e yetişebileceğini vurgularken, 'Çin aşısının ne kadar etkili olduğuna dair bilgimiz yok. Etkinli­ği belli olmadan uygulan­mamalı' diyor." ifadesini kullandı.