Sözcü yazarı Saymaz: Maske bulamayan, grip aşısına erişemeyen, turkuaz tablo ile aldatılan vatandaş Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mı?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına kuşkuyla bakıldığını belirterek, "Maske bulamayan, grip aşısına erişemeyen, turkuaz tablo ile aldatılan vatandaş Çin aşısından kuşkulanmakta haksız mı?" düşüncesini dile getirdi.
Saymaz yazısında, "Faz 3'ün idare heyetinde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek ise Türkiye'de 1200 sağlıkçı ve 13 bin gönüllünün aşılandığını belirtiyor. Aşı onaylanınca en az 35 milyona uygulanması gerektiğini anlatan Tükek, şu görüşü savunuyor: 'Aşı gelir gelmez olacağım. Aralık sonunda olur diye düşünüyorum. Çinliler bir onay olmaksızın 80 milyonu aşıladı. Böyle salgınlarda ülkeler risk alabilir. Ruhsat alınmayacaksa etkinlik sonuçlarına bakmak gerekir.'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise aşının Ocak 2021'e yetişebileceğini vurgularken, 'Çin aşısının ne kadar etkili olduğuna dair bilgimiz yok. Etkinliği belli olmadan uygulanmamalı' diyor." ifadesini kullandı.