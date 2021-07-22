Sözcü yazarı Saymaz: Kimdir bu, Her Yerde İyilik Hareketi, Diyarbakır'ın orta yerinde silahı göstere göstere ‘iyilik' yapma cüretini kimden alıyor?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kendilerine Her Yerde İyilik Hareketi adını veren bir grubun üyesinin sığınmacılara yemek dağıtırken belinde silah olduğuna dikkat çekerek, "Kimdir bu, Her Yerde İyilik Hareketi, Diyarbakır'ın orta yerinde silahı göstere göstere ‘iyilik' yapma cüretini kimden alıyor?" diye sordu.

Saymaz yazısında, "Fotoğraf Diyarbakır Otogarı'nda çekildi. Çoğunluğu Afganlardan oluşan yüzlerce mülteci geçen ay İstanbul diye Silvan yoluna bırakıldı. Onlar da otoyol kenarından yürüyerek Diyarbakır Otogarı'na geldiler. Otogara sığınan göçmenler karşıdaki oto sanayide geceleri gruplar halinde otobüse bindirilerek, batıya götürülüyor. Kendilerine Her Yerde İyilik Hareketi adını veren bir grup, 14 Haziran'da göçmenlere yemek dağıttı. Dini bir eğilime sahip oldukları anlaşılan grubun bir üyesi belinde silahla organizasyonu gerçekleştiriyor. Kimdir bu, Her Yerde İyilik Hareketi? Silahlı ‘iyilik hareketi' mi olur? Diyarbakır'ın orta yerinde silahı göstere göstere ‘iyilik' yapma cüretini kimden alıyor?" ifadesini kullandı.