Sözcü yazarı Saymaz: İzmir'de 1999’dan önce inşa edilen 522 bin apartman var!

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İzmir'de 1999'dan önce inşa edilen 522 bin apartman olduğunu köşesine taşıdı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün “Sadece Bayraklı'da değil İzmir'in tümünde büyük bir yıkım olurdu. İzmir'in nüfus ve inşaat yoğunluğu fazla olan Bayraklı gibi zemini çürük yerlerde, özellikle körfez kenarında bina yapılırsa 7 büyüklüğünde bir deprem can ve mal kaybı itibarıyla bugünküyle kıyas kabul etmez. Manisa'dan Aydın'a, Alaşehir'den Denizli'ye kadar ciddi bir sarsıntı ve yıkıma neden olur. İzmir'le sınırlı kalmaz, bölgesel bir deprem olur.” açıklamasına yazısında yer verdi.

Saymaz, "Böyle bir senaryoya İzmir hazırlıklı mı?Kesinlikle değil. Düşünün ki son depremde yalnızca apartmanlar değil, Bayraklı'daki adliye binası ve Konak'taki büyükşehir belediye binası da hasar gördü.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1999'dan önce inşa edilen apartmanları elden geçireceklerini belirtiyor. İzmir'de bu şekilde kaç bina var, biliyor musunuz? 522 bin!" ifadesini kullandı.

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