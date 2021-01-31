Sözcü yazarı Saymaz: İstifa; CHP ve İyi Parti'de yaşanırsa deprem, AK Parti'de meydana gelirse metal yorgunluk ve affını istemek oluyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, “İstifa; CHP ve İyi Parti'de yaşanırsa deprem, AK Parti'de meydana gelirse metal yorgunluk ve affını istemek oluyor” görüşünü savundu.

Saymaz, “Aynı gün AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hem partisinden, hem de görevinden istifa etti. Eski Başkan Hasan Ünver de metal yorgunluk gerekçesiyle el çektirilmişti. Arı ise koltukta ancak 21 ay kalabildi. İki iddia var: İlki; yolsuzların üzerine gittiği söyleniyor. İçişleri Bakanlığı bu iddiayı reddediyor. İkincisi; Arı'nın özel hayatı. Arı, açıklamasında, 83 milyon TL'lik borcu 50 milyona indirdiğini, kentsel dönüşüm yaptığını, fabrika kurduğunu söylüyor.Peki, bu kadar ‘başarılı' iken neden istifa etmiş?” diye sordu.

Saymaz yazısında, “Arı şunları söylüyor: ’18 aydır yumuşak yatakta yatmadım. Sürekli bu tempoyla çalışırsanız fiziğiniz artık bunu kaldıramayacak hale geliyor. Bir iki doktora gözüktüm, toparlayamadım.’ Salondan biri, ne sorunu olduğunu soruyor. Arı, imalı şekilde ‘Psikolojik’ diyor. Arı, Erdoğan'ın emrinde ve izinde, ayrıca davasına sadık olduğunu ancak kendisine destek veren ilçe başkanının tehdit edildiğini anlatıyor. Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ayrılığı haftalarca konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası yazılamıyor bile… CHP'li üç vekilin ayrılığı canlı yayınlanırken, Arı'nın istifası yok sayılıyor. İstifa… CHP ve İyi Parti'de yaşanırsa deprem, AK Parti'de meydana gelirse metal yorgunluk ve affını istemek oluyor." ifadesini kullandı.