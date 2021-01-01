Sözcü yazarı Saymaz: İrfan Fidan, yargı kulislerinde dolaşan bilgiye göre AYM başkanlığa getirilecek

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Yargıtay atanır atanmaz Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olan İrfan Fidan hakkında yargı kulislerinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na getirileceğinin konuşulduğunu yazdı.

Saymaz, Gezi davasında yargılanan Yiğit Aksakoğlu hakkında AYM'nin hak ihlali kararı verildiğini hatırlatarak, "Aksakoğlu Kararı oybirliğiyle alındı. Beş kişilik heyette üye hâkim Burhan Üstün de var.Neden bu ismi veriyorum? Çünkü 10 Ocak'ta emekliye ayrılması beklenen Üstün, izinli olduğu halde 29 Aralık günü Kavala ile ilgili görüşmeye katıldı ve kararın tüm seyrini değiştirdi. Üstün, 3 Aralık'ta Aksakoğlu için 'İhlal var' demişti." değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, "Durun, bitmedi.AYM'nin sertçe eleştirdiği Gezi Parkı iddianamesini hazırlayan savcı şimdilerde nerede, biliyor musunuz? Ödüllendirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcı vekili yapıldı. Kavala'nın ikinci kez tutuklandığı iddianameyi kimler kaleme aldı? Şimdi hangi görevdeler? Savcı Hasan Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi aynı zamanda… Diğeri, Başsavcı İrfan Fidan. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel isteği ile AYM üyesi yapılmak üzere Yargıtay'a atandı. Yargıtay'da dosya kapağı aralamadığı halde diğer adayların çekilmesi sağlanarak, en çok oyu alan aday olmayı başardı! Sürpriz olmazsa AYM'ye atanacak. Burhan Üstün'den boşalan koltuğa oturacak. Yargı kulislerinde dolaşan bilgiye göre AYM başkanlığa getirilecek. AYM üyelerinin belirlenme şekli, kararlarını da tayin ediyor. Bu haliyle Türk yargısı, Beştepe Hukuk Bürosu'dur." ifadesini kullandı.