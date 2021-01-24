Sözcü yazarı Saymaz: İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na doğru ilerliyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanan İrfan Fidan'ın AYM Başkanlığı'na doğru ilerlediğini yazdı.

Saymaz yazısında, "Eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi olarak atandı. Doğrusu, beklenen oldu. Fidan, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde FETÖ davalarının beyin takımındandı. AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) mahkumiyet verdiği… Sözcü'den Cumhuriyet'e, Enis Berberoğlu'ndan Osman Kavala davalarına varıncaya dek tartışmalı siyasi yargılamaların arkasında, iddiaya göre Fidan'ın da içinde bulunduğu İstanbul grubu vardı. Erdoğan tarafından desteklenen Fidan, 27 Kasım 2020'de ilk önce Yargıtay'a atandı. Amaç, Fidan'ın AYM üyesi yapılmasıydı." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Bu doğrultuda, Yargıtay'da AYM üyeliği seçimleri 17 Aralık'a ötelendi. Fidan, aday oldu. En çok oy alan ilk üç isim arasına girebilmesi için üç güçlü muhafazakar aday istifa ettirildi. Başta Hak-Yol olmak üzere tarikatların desteği sağlandı.Yargıtay tarihinde ilk kez, bir dosya kapağı bile aralamamış olan üye AYM'ye seçildi. Bu karar Kavala'nın beraat ettiği Gezi Parkı Davası'nın bozulması ve AYM'nin Enis Berberoğlu Davası'nda ikinci kez ihlal vermesi ile aynı güne denk geldi. İki davada da Fidan'ın etkisi vardı. Hatta Kavala'nın tutuklandığı 15 Temmuz Davası'nın iddianamesini hazırlayan iki savcıdan biri de Fidan'dı. Yargı çevreleri, Fidan'ın bir sonraki hamlesinin AYM başkanlığı olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.