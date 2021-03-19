Sözcü yazarı Saymaz: "İmralı tutanakları" suç ya da bir suçun kanıtı olursa İmralı'ya izin verenler de gelecekte yargılanır

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, HDP’ye açılan kapatma davasının iddianamesinde “İmralı günlükleri”ne yer verildiğini hatırlatarak, “İmralı'daki görüşmeler devletin izniyle gerçekleştirildi. Masada MİT görevlisi vardı. Bu görüşmeler suç ya da bir suçun kanıtı olursa İmralı'ya izin verenler de gelecekte yargılanır.” değerlendirmesini yaptı.

Saymaz, “İddianamede ayrıca ‘İmralı günlükleri'ne yer veriliyor. Günlükte Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve diğer üç HDP'linin Öcalan'a 'Başkanım' diye hitap ettiği vurgulanıyor. Öcalan'ın talimat verdiği, HDP'nin stratejisini ve adayları belirlediği, eş başkanlar ve grup başkanvekillerinin kimler olması gerektiğini söylediği vurgulanıyor. Bazı adayların Kandil'den belirlendiği savunuluyor İmralı'daki görüşmeler devletin izniyle gerçekleştirildi. Masada MİT görevlisi vardı. Bu görüşmeler suç ya da bir suçun kanıtı olursa İmralı'ya izin verenler de gelecekte yargılanır." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

HDP iddianamesinde temel suçlama olarak 6-8 Ekim Kobani Olayları gösteriliyor. HDP'lilerin “halkı devlete karşı isyana azmettirdikleri” ve “iç savaş çıkarmayı” amaçladığı savunuluyor. PKK ve HDP'nin iş birliği halinde çalıştıkları savunuluyor.

Hendek Olayları “organik bağı gösteren yakın tarihteki örnek” olarak işaret ediliyor.

Yakın tarih dediği…

Kobani Olayları üzerinden yedi, Hendek'in üzerinden altı yıl geçti.

İnsan merak ediyor: Neden bugünü beklediniz?

İmralı günlükleri, BDP-DBP-HDP heyetlerinin 14 Mart 2015’e kadar Öcalan’la yaptığı görüşmelerin tutanakları.