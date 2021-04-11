Sözcü yazarı Saymaz: İhtimal yarın Peker'in bir dava arkadaşı çıkacak, yerli ve milli olduğu hatırlanacaktır

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker’e yönelik düzenlenen operasyona ilişkin olarak, “İhtimal yarın Peker'in bir dava arkadaşı çıkacak, yerli ve milli olduğu hatırlanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Saymaz yazısında, “Türkiye, Çakıcı'nın birkaç yıl önce hakaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkarılan özel afla tahliye olabildiği bir ülke artık.Çakıcı, düne kadar mafyaydı. Bugün dava arkadaşı… İktidar yanlısı TV'lerde 'Mavi Vatan'ın babası' diye övülen emekli amiral bir bildiriye imza attığı için vatan haini ilan ediliyor. Sabah milli kahraman, gece alçak darbeci. Peker'in de kaderi böyle yazılmış. Doğum günü kutlanan TV'lerde şimdi hakkında 'mafya lideri' diye alt yazı geçiyor.İşlediği suç listesi sayılıp dökülüyor, dün kendisine oluk oluk yalakalık yapanlarca. Burası Türkiye, kardeşim. İhtimal yarın Peker'in bir dava arkadaşı çıkacak, yerli ve milli olduğu hatırlanacaktır. Aldırma reis! 'Bir umuttur yaşamak” ifadesini kullandı.