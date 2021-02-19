Sözcü yazarı Saymaz: HSK, FETÖ’cü Atasoy hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden, savcı Ağcakale hakkında soruşturma açmadı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, 2020 Yüksek Askeri Şûra’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan ve FETÖ itirafçısı olan Serdar Atasoy hakkında 2019 yılında kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı Alparslan Ağcakale hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından soruşturma başlatılmadığına dikkat çekti.

Saymaz yazısında, “Savcı Ağcakale'nin yakın çevresine şöyle dediği iddia ediliyor: 'FETÖ'cüye dava açmayarak, kafamıza kurşun mı sıkacağız? Bu durum gösteriyor ki halen orduda FETÖ'yü koruyanlar var. Asker soruşturmaları ciddiyet istiyor. Bu sayede 15 Temmuz'a yakın bir rüzgâr esmiş oldu. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasından çok memnunum" ifadesini kullandı.