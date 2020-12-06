Sözcü yazarı Saymaz: Güral Porselen'de ilk silikozis bulgusu konulduktan 11 yıl sonra dava açılabildi, işçiler oksijen tüpleri takılı halde ifade verecek

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Güral Porselen'de ilk silikozis bulgusu konulduktan 11 yıl sonra dava açıldığına dikkat çekerek ilk duruşmanın 15 Nisan 2021'de olduğunu duyurdu.

Saymaz yazısında, yargılama sürecinde oksijen maskesiyle katılan Fatih Topçuoğlu'nun hastalık sürecini de anlattı.

Saymaz, "Gel gör ki Topçuoğlu, daha önce bir başka fabrikada çalışmamıştı. Sigarayı yıllar önce bırakmıştı. Bünyesi hayli sağlamdı. Böyle olduğu halde savcılık, bilirkişileri değil, Güral'ın ifadesini esas aldı. Teknik bir görev ve sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. İşverenler yakasını kurtardı! Şu adalete bakın ki… Güral Porselen'de ilk silikozis bulgusu konulduktan 11 yıl… Uğurlu, öldükten sekiz yıl… Topçuoğlu, dünyadan ayrıldıktan altı yıl sonra… Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, o da yalnızca dört teknisyene taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan dava açılabildi. İlk duruşma, 15 Nisan 2021'de. O gün Topçuoğlu ve Uğurlu'nun aileleri hazır bulunacak. Silikozisin pençesinde kıvranan sekiz işçi, adaletin ciğerlerine kaçan tozu silmek için mahkemede yerini alacak.Oksijen tüpleri takılı halde ifade verecekler. Tabii o güne kadar ölmezlerse…" ifadesini kullandı.