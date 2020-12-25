Sözcü yazarı Saymaz'dan Erdoğan'a gönderme: Muhalefet, doğal mineralli ilk yerli ve millî temizlik deterjanı Boron gibi olmalı, iktidarın sabıka kaydını silmeli

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki, "Her şey gibi muhalefetin de yerli ve millisini de kazandırmak inşallah bize nasip olacak" açıklamasına atıfta bulunarak, "Muhalefet, doğal mineralli ilk yerli ve millî temizlik deterjanı Boron gibi olmalı, iktidarın sabıka kaydını silmeli" yorumunu yaptı.

Saymaz, "Ak Parti, bu üç yerli ve milli projede gösterdiği başarının benzerini şimdi muhalefet alanında ortaya koymayı arzuluyor.Kuşkusuz, bu da yerli ve milli bir geleneğimizdir. Geçmişte nasıl, Türkiye'nin komünist olup olmayacağına Ankara Valiliği karar vermeye niyetlendiyse, ihtimal yakın gelecekte de muhalet edebilmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na başvurmak gerekebilir.Olacaksa, Başkanlık Sistemi gibi 'Türk Tipi' muhalefet olmalı.Dün Rus uçağının düşürülmesini, bugün Putin'e gönderilen özür mektubunu…Dün faizin indirilmesini, bugün artırılmasını alkışlamalı.Kazandığı seçimin iptal edilmesini istemeli. Bizzat YSK'ya başvurup 'Ben bunu hak etmedim' demeli, yerli ve milli muhalefet." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "İktidarın sabıka kaydını silmeli.‘Boron' gibi olmalı.Doğal mineralli ilk yerli ve milli temizlik deterjanı gibi… Öyle pırıl pırıl, öyle tertemiz." ifadesini kullandı.