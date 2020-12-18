Sözcü yazarı Saymaz: Çin kökenli Sinovac aşısı için gönüllü yazılmayı, acılar içinde kıvranan büyük insanlığa bir toz zerresi kadar katkım olur diye kabul ettim

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğunu yazdı. Saymaz, "Dün itibarıyla, Çin kökenli Sinovac aşısı için Türkiye'de gönüllü olan 13 bin kişiden biriyim. Gönüllü yazılmayı, acılar içinde kıvranan büyük insanlığa bir toz zerresi kadar katkım olur diye kabul ettim." görüşünü savundu.

Saymaz yazısında, "Aşı omuz ile dirsek arasına vuruluyor. Diğer aşılardan daha fazla ve daha yoğun bir acı hissetmedim. Kolumda uyuşukluk veya sancı olmadı. Hafif bir baş dönmesini saymazsak, bir yan etki ile karşılamadım.Aşı vurulduktan sonra yarım saat gözlem altında tutuldum.Yarım saat sonunda tansiyonum ölçüldü. Bu vakti, Başhekim Prof. Dr. Hakan Gürbüz ve Doç. Dr. Mustafa Taner Yıldırmak ile değerli ekip arkadaşlarıyla sohbet ederek geçirdim. Emekleri ve ilgileri için bir yurttaş olarak teşekkür ederim. Usul gereği, bir ay boyunca her gün sabah ve akşam ateşimi iki kez ölçerek, bir forma işaretleyeceğim. Aksi bir durum yaşanırsa, bana verilen telefon numarasını arayacağım. Aynı hattan her cuma günü aranarak, gelişmelerim takip edilecek. Bu tam bir yıl boyunca devam edecek. İkinci doz aşımı 31 Aralık'ta olacağım." ifadesini kullandı.

Saymaz, "Umarım, Sinovac'ın Faz 3 çalışması olumlu sonuçlanır ve biz Covid-19 lanetinden kurtuluruz. Diğer taraftan…Halka karşı kendini sorumlu hisseden bir gazeteci olarak, Sağlık Bakanlığı'nın neden Sinovac dışındaki aşıları temin edemediğini sormaya devam edeceğim. Bu aşıların 11 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacağı açıklanmıştı.Belirtilen tarihin üzerinden bir hafta geçti.Neden aşılar gelmedi?Neden mucitlerinin Türk olmasından övündüğümüz halde Pfizer/BioNTech'ten Yeterince temin edemedik? Aşısına bel bağladığımız Çinliler bile BioNTech'ten 100 milyon sipariş ettiği halde üstelik… Dünyanın en çok tercih ettiği ve en ucuz olan AstraZeneca aşısını almadık? Neden?" diye sordu.