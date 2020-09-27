Sözcü yazarı Saymaz: Çiftlik Bank sanığı ‘Tosuncuk’un 500 Bitcoin cihazı kayıp

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Çiftlik Bank davasında beraat eden Hamza Toklu ve Serhat Dutman'a dikkat çekti. Saymaz, Çiftlik Bank'ın kurucusu firari sanık 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 500 Bitcoin cihazı kayıp olduğunu yazdı.

Saymaz, "Cihazlar Akhisar'a taşındıktan bir ay sonra, 12 Şubat 2018'de ansızın söküldü. Toklu ve Dutman, cihazları 16 MAU 72 plakalı TIR kamyonuna yükledi. Sevk irsaliyesinde, cihazların Dubai'ye gönderilmek amacıyla Gemlik Limanı'na yollandığı yazıldı. Ne var ki İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde TIR'ın Türkiye'ye giriş veya çıkışı kaydı yoktu. Gemlik Limanı'ndan cihazların çıkarıldığına dair kayıt bulunmuyordu. Bir başka iddiaya göre cihazlar Uruguay'a kaçırıldı. Özetle, 500 cihaz kayıptı." ifadesini kullandı.

Saymaz, "İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği beraat kararında, Toklu ve Dutman'ın 'Tosuncuk' tarafından dolandırıcılık amacıyla kurulan suç örgütüne bilerek yardım etmediklerine karar verdi. Bu karar, Akhisar'da tavuk çiftliğinden TIR'larla yola çıkarılan 500 Bitcoin cihazının bugün nerede olduğunu ve cihazlar için harcanan yaklaşık 3 milyon TL'nin akıbetini açıklamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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