Sözcü yazarı Saymaz: Boğaziçi Üniversitesi'ne kurulan hukuk fakültesine Burhan Kuzu’nun, iletişim fakültesine de Kadir Mısırlıoğlu’nun adı yakışır

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakülteleri kurulmasına ilişkin olarak, "Rektör yardımcılığı için teklif götürdüğü 14 öğretim üyesinden ret yanıtı alan partili rektör Melih Bulu'ya çalışma ekibi kurmak, yandaş ve yetersiz akademisyenlere ise sınavla giremeyecekleri Boğaziçi'nde kadro açmak." yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte hayırlı uğurlu olsun. Hukuk'a Burhan Kuzu'nun… İletişim'e Kadir Mısıroğlu'nun adı yakışır. Bir de, İskilipli Atıf İlahiyat Fakültesi kuruldu mu, bilimin tadından yenmez." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Protesto ederler' mi dediniz? Canım, Alaattin Çakıcı hangi güne duruyor." ifadesini kullandı.