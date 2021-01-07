Sözcü yazarı Saymaz: Boğaziçi'nin kapısında bir polis kelepçesi asılı, böylesi 12 Eylül'de bile olmamıştı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne AKP'den belediye başkanı ve milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, "Boğaziçi'nin kapısında bir polis kelepçesi asılı, böylesi 12 Eylül'de bile olmamıştı" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Liyakatsizliğin Boğaziçi'nde ikinci kez iktidara gelişini protesto edenler birkaç marjinalin attığı, kabul edilemez bulduğum sloganlardan ötürü terörist diye suçlanıyor. Üniversiteli gençlerin kuşluk vaktinde evleri basılıyor. Beşiktaş ve Sarıyer'de eylemler yasaklandı." ifadesini kullandı.