Sözcü yazarı Saymaz: Virüs değil, kaynak bittiği için gerçek halktan saklandı, ulusal çıkar halkı yanıltmak mıdır?

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sağlık Bakanlığı'nın günlük 'hasta' sayısı yerine günlük 'vaka' sayısını açıklama kararına ilişkin olarak, "Virüs değil, kaynak bittiği için gerçek halktan saklandı." görüşünü savundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'ulusal çıkar' tweetini hatırlatan Saymaz, "Ulusal çıkar halkı yanıltmak mıdır?" düşüncesini dile getirdi.

Saymaz, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Türkiye'de Covid-19 tanısı konulan yurttaş sayısının 28 bin 351 olduğunu açıkladı. Dün bu rakam 29 bin 132'ye çıktı. Bu verilere göre Türkiye, doğrulanmış vaka bakımından Avrupa'da birinci, dünyada beşinci sırada yer alıyor. Nihayet, gerçeğe döndük!" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "Koca, bir gün sonra Covid-19 tanısı konulanları ikiye ayırdıklarını, belirti gösterenleri hasta, göstermeyenleri vaka diye tanımladıklarını ifade etti. Dahası Koca, 28 Temmuz'dan beri yalnızca hasta sayısının ilan edildiğini ekledi. Tepkiler üzerine Koca, 1 Ekim'de şu tweet'i attı: 'Bilelim ki salgınla mücadelede devletimiz, halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir.' Koca'nın tweet'i aslında bir itiraftı. Ülkede virüs değil, gerekli kaynaklar tükenmişti." ifadesini kullandı.

Saymaz yazısında şunları kaydetti:

"Hangisi ulusal çıkardır? 56 gün önce Covid- 19 tablosunu olduğundan az göstermek mi? Yahut şimdi olduğu gibi açıklamak mı?Söyleyin, nedir ulusal çıkar? Halkı yanıltmak mıdır… Aydınlatmak mı?"