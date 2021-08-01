Sözcü yazarı Saymaz: Ancak bir orman tutuştuğunda işimizin Allah’a kaldığı ayan beyan görünüyor

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, "Cübbeli Ahmet bile iktidarın orman yangınlarını söndürmekten aciz olduğunu görmüş olmalı ki…“Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür” hadisini hatırlatıyor. Bu söz gerçekten Hazreti Muhammed’e mi aittir? Doğrusunu ilahiyatçılar bilir. Ancak bir orman tutuştuğunda işimizin Allah’a kaldığı ayan beyan görünüyor." düşüncesini dile getirdi.

Saymaz yazısında, "Türk Hava Kurumu’nun elindeki 6 uzak bakım ve onarımı yapıldıktan sonra uçabilecek haldeyken, 30 ilde 98 ormandan üç gündür yangınlar yükseliyor. Bilhassa Manavgat, Marmaris ve Köyceğiz’de biri sönerken diğeri tutuşuyor. İki itfaiyecimiz şehit oldu. Toplam 6 can yitirdik. Niçin? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılında THK’nın uçaklarını hurda ilan ettiği için! Pakdemirli bugün “Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok” diyor. Peki, THK’nın hangarında çürümeye terk edilenler ne? Pakdemirli’ye göre bu uçaklar uçabilecek, uçsa da performans verebilecek kapasitede değilmiş" ifadesini kullandı.