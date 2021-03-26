Sözcü yazarı Saymaz: AK Kürtler kırgın kızgın ama umutlu

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, AKP MKYK'sına değinerek, "AK Kürtler kırgın kızgın ama umutlu" yorumunu yaptı.

Saymaz yazısında, "AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nden tarihe ne kalır diye sorarsanız, kuşkusuz Covid-19 günlerinde şehirlerden Ankara'ya göbek ata ata ilerleyen partili otobüsleri, lebalep dolu bir meydan ve salon fotoğrafı kalır. Doğrusu… AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri, işte bu fotoğrafın gölgesinde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayısını 50'den 75'e çıkardığı ve 25 yedekle birlikte 100'e tamamladığı MKYK'sı ile üç hedefi amaçladı: Yerelde güçlü temsiliyet Zengin bir profil yaratabilmek. Örneğin Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca MKYK'ya alındı. Eski CHP Parti Meclisi üyesi olan Karaca hem iş dünyası ile hem de AK Parti dışındaki siyasi çevrelerle köprü oluşturacak. Kürtlerle zayıflayan bağları onarmak.DEVA Partisi'ne geçeceği konuşulan ve eleştirileri bilinen eski Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt, MKYK'ya alındı. Kurt, Irak Kürdistan Federe Bölgesi'ndeki bağımsızlık referandumunda partisiyle ayrı düşmüştü. Diğer isimler şöyle: Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, eski Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Batman Barosu Başkanı Murat Çiçek, Diyarbakırlı siyasetçilerden Alaattin Parlak. Bu tercihler AK Kürtleri sevindirdi. Kırgın, kızgın fakat umutlular." ifadesini kullandı.