Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Kaymakam, siyasetçilerin esiri edildi, üstelik dava açma yolu da tıkalı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından görev yeri değiştirilen Dereli Kymakamı'nı hatırlatarak, "Günümüzdeki kaymakamın güvencesi yok. Kaymakam, siyasetçilerin esiri edildi, üstelik dava açma yolu da tıkalı" görüşünü dile getirdi.

Giresun İl Özel İdare Müdürü Hüseyin Taşkın da görevden alındığını hatırlatan Öztürk, " İl Özel İdaresi'nin 126 milyon lira borçlanmasının sorumlusu olarak Genel Sekreter gösterildi. Oysa asıl sorumlunun sürekli 'Şunu yapın, bunu yapın' diyen siyasetçiler ve onların her isteğini yerine getiren valilerdir" ifadelerini kullandı.

Giresun İl Özel Müdürdüğü'nün hangi vali döneminde ne kadar borçlandığını yazan Öztürk,"Borç toplamı katlana katlana 126 milyon lirayı bulmuş. Araştırıyorsunuz, AKP'li iş insanlarının iş makineleri kiralanmış" dedi.

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