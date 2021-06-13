Sözcü yazarı Saygı Öztürk: İYİ Partili Başkana sıkılan kurşunun arkasına neler var

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yapılan silahlı saldırının arka planını yazdı.

2004 yılında yapılan yerel seçimlerde İbrahim Sağıroğlu’nun DYP ve ANAP’ın ortak adayı olarak belediye başkanı seçildiğini, DYP ilçe başkanı olan Haydar Şimşek'in o günlerde AKP ilçe başkanı olan Kahraman Sezgin’i dövdürmeye azmettiren kişi olduğu öne sürüldüğünü ve başka olaylar nedeniyle ‘çete kurmak, yönetmek’ iddiasıyla tutuklandığını yazan Öztürk, Şimsek’in tahliye olduktan sonra da MHP’li Yomra Belediye Meclis Üyesi Hasan Bayrak’ın dövülme olayında isminin geçtiğini ifade etti.

Sağırolu’nun 2009 yerel seçimlerinde DYP’nin adayı olarak belediye başkanı seçildiğini, ancak şu anda İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu’nun AKP’ye geçmesinin ardından onun da AKP’ye transfer olduğunu son seçime kadar da bu görevini yürüttüğünü kaydeden Öztürk, 2019’da yapılan seçimlerde ise İYİ Parti’nin adayı Mustafa Bıyık’ın kazandığını yazdı.

Bıyık’ın hukuk mücadelesiyle, AKP’li Sağıroğlu döneminde, bir vakıf üniversitesine parasız ve süresiz verilen arazinin geri alındığını ve halka açıldığını ifade eden Öztürk, “Sağıroğlu döneminde yapılanlar bununla da bitmiyordu. Belediyeye ait akaryakıt istasyonun satışı da mahkeme tarafından iptal edilmişti” dedi.

Akaryakıt istasyonunun satışının yeniden yapılabilmesi için İYİ Partili Bıyık’a yetki verilmesi gerektiği ancak, belediye meclis üye sayısı çoğunluğunun AKP’de bulunduğunu ifade eden Öztürk, “ Oylama yapılacağı gün AKP'li üye Hasan Dilaver oturama katılmadı. AKP'li üyelerden Tülay Adanur ise İYİ Partili üyelerle birlikte oy kullandı. Bunun üzerine AKP Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Adanur hakkında disiplin soruşturması başlattı” şeklinde yazdı.

Tülay Adanur'un disipline sevk edilmesinin ardından akrabası olan AKP Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ve AKP'li 5 Belediye Meclisi üyesi de istifa ettiğini hatırlatan Öztürk,

“Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ayhan Kılıç'ın aldığı kültür merkezi yapım ihalesini de iptal etmişti. Yeni ihalede belediyenin 1 milyon 300 bin lira kârı oldu. Bu durum bazı rahatsızlıklara yol açtı. İddiaya göre Ayhan Kılıç'ın oğlu Tolgahan Kılıç, başkana kurşun sıkılması için Halit Aytekin'i tetikçi olarak kullandı" diye yazdı.

Öztürk, Halit Aytekin'in olay yerinden koşarak uzaklaştığını belirterek, "Nefes nefese bir evin kapısı çaldı, “Hasımlarım beni kovalıyor. Bir telefon edeceğim” dedi. Ev sahibinin telefonuyla aradığı kişiye, “İşlem tamam” dedi ve aradığı numarayı da sildi. Ev sahibi bu durumdan şüphelendi ve Halit evden ayrılınca, o da polisi aradı" dedi.

Öztürk, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tetikçinin Aytekin, olduğunu 6 saat içinde belirlediğini 12 saat içinde de yakaladığını yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın