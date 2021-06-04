Sözcü yazarı Saygı Öztürk: Bu sorular, İçişleri Bakanı'na

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı sorular yöneltti.

"TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, görevi gereği bazı özel bilgilere önceden ulaşmış olacak ki, bugün tartışılan bazı konuları daha önce de İçişleri Bakanı'na sormuştu. Yüksel Mansur Kılınç'ın “Mafya-siyaset-ticaret” çarkıyla ilgili İçişleri Bakanı'na yönelttiği sorulara geçelim" diyen Öztürk, yazısında şu sorulara yer verdi:

– Hakkında oluşturulmaya çalışılan dosyayı öğrendiğinde yurtdışına çıktığını belirten Sedat Peker'e bilgi sızdırıldığı iddiaları soruşturuldu mu, nasıl bir sonuca varıldı?

– Eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'a Beyoğlu Polis Merkezi'nde, yapılan saldırı hakkında hangi işlemler yapıldı?

– Sedat Peker'e, Suriye'deki silahlı gruplara hangi yetki, sorumlulukla askeri teçhizat ve malzeme götürmesine izin verildi? Her isteyen, askeri teçhizat yardımında bulunabilir mi?

– Peker'e polis eskortu verildi mi? Kaç koruma polisi verildi, korunduğu dönemde hakkında açılmış veya devam eden soruşturma var mıydı? Yurtdışına çıkışında koruma da gönderildi mi? Operasyon için yurtdışına çıkışı niçin beklendi?

– Suç Örgütüne yapılan operasyondan sonra Peker'in, Karadağ'dan, Türkiye'ye iadesinin daha zor olduğu ülkelere kaçmasına göz mü yumuldu?

– İçişleri Bakanlığı açıklamasında Sedat Peker'in “İş insanıyım” diyerek örtünme yaptığı belirtildi. Bu bilinmesine rağmen kendisine niçin polis eskortu verildi ve yazışmalarda “İş adamı” denildi?

– 12 Ekim 2020 tarihinde varış noktası Türkiye olan ve piyasa değeri 265 milyon doları bulan 4.9 ton kokain, Türkiye'de kimler tarafından teslim alınacaktı? Kolombiya devletinin ilgili makamlarından resmi bilgi talep edildi mi, cevap alındı mı?

– Brezilya'dan Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı'na gönderilen 540 kilo kokaini kimler alacaktı, soruşturma açıldı mı?

– Elazığ'da, televizyon programcısı Yeldana Kaharman'ın intiharı kapsamlı bir biçimde araştırıldı mı? Pertek'te Jandarmaya gitti mi? 26-27 Temmuz'da helikopter uçuş noktaları araştırıldı mı?

– Sedat Peker'in iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum” diyerek iddiaları yargıya taşıyacağını söylemişti. Bakan sadece kendisi ile ilgili iddialardan mı sorumludur? Peker'in ihbar ettiği cinayet, tecavüz, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır iddialarla ilgili neden suç duyurusunda bulunmadı?

– Suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen ve 20 Ağustos 2020'de Antalya'da öldürülen Azerbaycan uyruklu Nadir Salifov, daha önce ne zaman gözaltına alındı, sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye nasıl girdi? Polis memuru Hüseyin İmrağ'ın şehit edilmesinin şüphelisi olduğu iddiaları ile ilgili soruşturma yapıldı mı?

– Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM) raporunda ülke genelinde 30 ayrı mafya grubu bulunduğu bilinmesine rağmen niçin operasyon yapılmıyor, para trafikleri, banka hesapları incelenmiyor?

– Suç örgütü liderlerinin devlet ve siyaset insanlarıyla ilişkileri soruşturuluyor mu?

– Peker, yurtdışına gitmeden önce iktidara yakın medyada hakkında övgü dolu haberler yayınlanmış, övgüler yağdıranlar önemli görevlere getirilmişti. Peker'in hedefi durumundaki bağımsız medya kuruluşları ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıkça tehdit edilmiştir. İçişleri Bakanı'nın medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını tehdit etmesi, terör ile ilişkili göstermesi mevcut anayasamız ve yasalarımıza göre suç değil midir?

– İçişleri Bakanı, kamuoyunu bilgilendiren medya kurumlarından neden rahatsızlık duyuyor?

– İçişleri Bakanı, sosyal medya üzerinden gazetecileri, siyasi parti üyelerini, milletvekillerini hedef gösterip tehdit ederken, organize suç örgütü elemanı kriminal birinin ana muhalefet partisi liderini tehdit etmesi karşısında sessiz kalmasından suç örgütleri cesaret almaz mı?

– Suç örgütü liderinin yurt dışına kaçmasını engelleyemeyen, yakalayıp adalete teslim edemeyen, aksine bakanlık koltuğunda otururken, organize suç örgütü hükümlüsüne polis koruması, polis eskortu verilen ve korumalar eşliğinde mitingler düzenlemesine seyirci kalan İçişleri Bakanının, muhalefet partilerinin liderlerini suçlaması suçluluk psikolojisinin dışavurumu değil mi?

– Limanlarımıza uyuşturucu dolu gemiler yanaşıyor, ülkemizin cennet koylarına mafya çöküyor. Suç örgütleri muhalefet liderlerini tehdit ediyor. Ülkemizin iç güvenliğinden sorumlu bakanlığı yönetebildiğinizi düşünüyor musunuz?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Türkiye'nin yeni gündemi; Sedat Peker'in yayınladığı videolar ve iddiaları!