Sözcü yazarı Rahmi Turan’dan Sabah yazarı Hıncal Uluç’a: Kafayı bana ve Alkent Sitesi’ne takmış!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında Sabah yazarı Hıncal Uluç’un kendisini konu edindiği yazısına yanıt verdi. “Sevgili Hıncal kardeşim kafayı bana ve Alkent Sitesi'ne takmış!” diyen Turan, “’Taa 60'lı yıllardan beri tanışırız’ diyor ve över gibi yaparak vuruyor!” diye yazdı.

Hıncal Uluç’un dikkati çektiği Alkent Sitesi’nde seçimlerin olduğunu hatırlatarak, “3 yıldır yönetimde olan kurul bence çok başarılı ama siteyi ele geçirmek isteyen sert muhalifler de var. Hıncal Uluç bu muhalif grubu destekliyor ve yönetim kurulunu devirmeye çalışıyor” diyen Turan, “Anlaşılan Hıncal biraderimin parası çok. Site aidatlarına 3 yıldır zam yapmayan yönetimi yıkıp aidatlara ne kadar zam yapacağı bilinmeyen bir heyeti yönetime getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Turan, Uluç’a bugünkü köşesinde şöyle seslendi:

“Alkent, genellikle varlıklı ailelerin oturduğu bir sitedir ama ne yazık ki, ayda ortalama 1925 lira olan aidatı ödemekte zorlanan ve hatta ödeyemeyen aileler de var. Ah Hıncal ah! Biraz da o aileleri düşünsene! Yoksa sen de ‘İtibardan tasarruf edilmez’ diye gereksiz harcamalar yapanların kafasında mısın?”

Turan, Uluç’un, ““Rahmi isim vermiyor nedense. Oysa bakın ben yazdım mı, hep isim koyarım. Sen de çekinme, korkma Rahmi ‘Hıncal' de!” sözlerine karşın da şunları kaydetti:

“Vay canına! Hıncal biraderim, sen nesin? Öcü müsün? Senden neden korkayım ki? Ayrıca benim Allah'tan başka kimseye boyun eğmediğimi en iyi senin bilmen gerekir! Bence Alkent takıntını bırak, halkın sıkıntılarını, esnafın sorunlarını, ekonomiyi, siyaseti, kısacası ülke gündemini yaz! Kalemine yazık etme!”

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